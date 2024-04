Caos a Uomini e Donne! Mario lascia lo studio, poi rientra e dichiara il suo amore a Ida (e Tina è una furia)

NEWS

Andrea Sanna | 2 Aprile 2024

Uomini e donne

Dalla nuova registrazione realizzata ieri di Uomini e Donne news e anticipazioni scoppiettanti sul trono di Ida Platano. Ecco qui a seguire tutti gli approfondimenti del caso.

Trono Over: le anticipazioni di Uomini e Donne

Nonostante la Pasquetta ieri i protagonisti di Uomini e Donne sono tornati in studio per la registrazione di una nuova puntata, che vedremo in TV nei prossimi giorni. Ma cosa è successo? Dopo la tenera scelta di Alessandro (che resta in trasmissione) non mancano le news. A svelarci tutti i dettagli e approfondimenti è LorenzoPugnaloni.it, che puntuale ha riportato quanto accaduto e a quanto pare ne vedremo delle belle!

Ampio spazio secondo le anticipazioni di Uomini e Donne è dato al Trono Over e in particolar modo alla sua tronista Ida Platano. Lei ha fatto una scelta di recente, ovvero quella di portare in esterna il solo Pierpaolo. Insieme i due sembrano essersi trovati bene tanto che, nel corso dell’incontro hanno fatto una videochiamata con una sua amica.

Mario in studio dopo aver visto queste immagini si è molto arrabbiato, come fanno presente le anticipazioni di Uomini e Donne. Infuriato ha dichiarato: “Come faccio a corteggiare una donna così?”. Ma non è finita. Perché tutto il nervosismo accumulato, ha portato il corteggiatore a lasciare lo studio furente.

Dall’altra parte le anticipazioni di Uomini e Donne informano che Ida Platano nel mentre ha ballato con Pierpaolo. Poco dopo però ha chiesto di uscire per poter parlare con Mario. Cosa è successo dopo?

Il corteggiatore convinto ha fatto ritorno in studio e ha chiesto la possibilità di avere due sedute. Le anticipazioni di Uomini e Donne informano che Mario si è dichiarato alla tronista: “Mi sono innamorato di te”, ha detto apertamente rivolgendosi a Ida.

Nel sentire queste parole l’opinionista Tina Cipollari ha attaccato Mario, dicendo che non lo vede sincero nei confronti di Ida, come spesso ha fatto notare anche nelle settimane precedenti.

Cambiando argomento, sempre sul fronte Trono Over, per Mario Verona prosegue la conoscenza con Milena. Intanto per lui sono scese altre due dame, ma non le ha tenute.

News e anticipazioni sul Trono classico

Ma non solo il Trono Over. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne abbiamo qualche news anche sul Trono Classico.

Come riferisce LorenzoPugnaloni.it, il nuovo tronista Daniele Paudice ha portato in esterna sia Gaia che Valery. Al momento si tratta di esterne conoscitive.

Dove vedere Uomini e Donne in streaming

Chiusa la parte dedicata alle anticipazioni di Uomini e Donne, probabilmente vi starete chiedendo dove vedere Uomini e Donne in streaming.

Ebbene la risposta è semplice. Oltre alla diretta su Canale 5, è possibile seguire la trasmissione anche su Mediaset Infinity e Witty TV in streaming.

In TV nei canali dedicati, peraltro (specialmente su La5), molto spesso vanno in onda delle repliche.