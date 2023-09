Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati! Spunta la prima foto del matrimonio

NEWS

Debora Parigi | 9 Settembre 2023

Il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Questo pomeriggio, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono convolati a nozze. La cerimonia si è svolta al Castello di Rivalta, antica fortezza sul fiume di Trebbia. Dopo il sì, la coppia insieme a parenti e amici hanno proseguito i festeggiamenti con un bellissimo ricevimento presso il castello di Gazzola, un borgo sui colli in provincia di Piacenza. A fare da damigelle alla sposa c’erano ovviamente le sorelle Chiara e Valentina.

Si era vociferato di un matrimonio totalmente blindato e con regole rigide, ma lo sposo ha poi smentito tutto. Anzi ha anche scherzato sulla questione. Guardando oggi le storie di Chiara Ferragni, abbiamo visto i preparativi della sposa e delle due damigelle. E abbiamo atteso che fosse mostrata la cerimonia e successivamente il ricevimento. Nonostante fosse stato smentito che il matrimonio era blindato, in realtà non è uscito niente dalla famiglia Ferragni (almeno per il momento).

Ma grazie a Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione nei direct di Instagram, abbiamo la prima foto di Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti come marito e moglie. Come si vede dallo scatto, fatto da una persona che era tra gli invitati, lei ha indossato un abito in pizzo scollato e con corpetto. Lui è in blu con un abito semplice ma elegantissimo. La foto è stata scattata a cerimonia conclusa.

ODDIO CHE BELLA FRANCESCA pic.twitter.com/AsoydzJyQM — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 9, 2023

La coppia ha già un figlio, Edoardo, nato a giugno del 2022. Attendiamo ovviamente foto e video direttamente dai canali ufficiali della famiglia.