Gossip

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Francesca Ferragni

Le nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Oggi è finalmente il grande giorno. È tutto pronto. Nelle prossime si celebreranno le nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Dopo la nascita del piccolo Edoardo, la sorella di Chiara Ferragni e il futuro sposo hanno deciso di pronunciare il fatidico “sì”.

Secondo alcune indiscrezioni giunte a Deianira Marzano in direct l’evento sarà blindato. Stando a quanto emerso dal messaggio anonimo, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti avrebbero firmato dei documenti per fare in modo che non venissero divulgate immagini (foto o video poco cambia). Sempre secondo il messaggio avrebbero persino fatto oscurare le finestre e gli invitati avranno un segno di riconoscimento sulla mano. Qualcuno pare si sia lamentato. Ma sarà davvero così?

A svelare come stanno realmente le cose ci ha pensato Riccardo Nicoletti. Il compagno di Francesca Ferragni ha fatto sapere che in realtà si tratta di una fake news e che quanto si è letto in giro non corrisponde assolutamente al vero. Tra le storie Instagram il musicista ha condiviso uno dei tanti articoli usciti nelle scorse ore e ha risposto in modo piuttosto ironico, come suo solito:

“Unica regola IMPOSTA: Bere almeno 5 litri a testa. Non di acqua”

La storia Instagram di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni

Pare quindi che quanto diffuso sul web non corrisponda in alcun modo alla realtà dei fatti. Non ci sarà alcun matrimonio blindato e come detto dallo stesso Riccardo Nicoletti, l’unica regola imposta è quella di divertirsi.

Ricordiamo infine che la location scelta per il matrimonio è Castello di Rivalta, si tratta di un imponente complesso fortificato che si trova per l’appunto a Rivalta, frazione del comune di Gazzola, in provincia di Piacenza. Dopo la celebrazione Francesca Ferragni e suo marito Riccardo Nicoletti daranno il via ai festeggiamenti presso il Castello di Gazzola, sempre nel piacentino.

Damigelle d’onore saranno Chiara e Valentina, le due sorelle di Francesca Ferragni. Entrambe si sono dette molto emozionate e non vedono l’ora arrivi stasera. Noi seguiremo le nozze passo passo attraverso i social e non esiteremo a informarvi!