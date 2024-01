“Francesca Ferragni ha perso il lavoro a causa di Chiara”, arriva la replica (FOTO+VIDEO)

Gossip

Nicolò Figini | 12 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

Stando a una recente indiscrezione Francesca Ferragni avrebbe perso il lavoro dopo lo scandalo che ha colpito la sorella Chiara Ferragni.

Francesca Ferragni ha perso il lavoro?

Tutti siamo a conoscenza dello scandalo che ha colpito Chiara Ferragni e di quanto tutto ciò stia avendo delle ripercussioni sulla sua vita professionale. Infatti pare si sia affidata a un team specializzato nella gestione di questo tipo di crisi per tentare di far rientrare la situazione. Stando a una indiscrezione, però, di mezzo ci sarebbe andata anche la famiglia. In questo caso parliamo della sorella Francesca Ferragni.

A diffondere questo rumor è stato Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL 102.5 nelle ultime ore, affermando che Francesca a causa di tutto ciò sarebbe stata licenziata dal posto di lavoro. Qui di seguito le parole esatte del giornalista:

“Diamo questo notizia in esclusiva. Francesca Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista. Ha studiato per fare la dentista e lavorava in uno studio. Succede che il titolare…

C’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al Pandoro-gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia Ferragni. Lei è stata mandata via , sospesa un mese. Ora è alle Maldive, quindi non sta malissimo. Però credo sia stata licenziata e abbia perso il lavoro“.

Proprio ieri sera a intervenire è stata Francesca Ferragni. La diretta interessata ci ha tenuto a raccontare la verità dei fatti smentendo in qualsiasi modo la notizia, affermando che la sua “attività professionale dentistica prosegue tranquillamente“. I suoi fan e ammiratori, così come i pazienti, non devono temere perché a quanto pare il suo posto di lavoro è ben saldo tra le sue mani.

Francesca Ferragni replica ai rumor

Si chiude quindi nel giro di poche ore una situazione spiacevole che è stata alimentata da un rumor che si è rivelato, per fortuna per la Ferragni, inesatto.