NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2023

Il figlio di Francesca Ferragni compie un anno

Solo lo scorso anno Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce uno splendido bambino, Edoardo. Il piccolo, nato dall’amore con Riccardo Nicoletti, ha coronato il sogno d’amore della coppia, che tra qualche mese, dopo una lunghissima relazione, si unirà finalmente in matrimonio. Stando alle prime indiscrezioni, i due dovrebbero convolare a nozze il prossimo 9 settembre. La cerimonia, sempre secondo le voci di corridoio, dovrebbe svolgersi presso il Castello di Rivalta, un’antica fortezza sita sul fiume di Trebbia. In seguito i neo sposi, insieme a tutti gli invitati, proseguiranno i festeggiamenti con un ricevimento presso il castello di Gazzola, un borgo sui colli in provincia di Piacenza. A fare da damigelle alla sposa saranno naturalmente le sue sorelle Chiara e Valentina, e di certo il grande giorno di Francesca verrà testimoniato sui social.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha commosso il web. Proprio oggi infatti il piccolo Edoardo compie un anno, e per l’occasione su Instagram non è mancato un dolce post di auguri da parte della Ferragni. Francesca infatti ha condiviso un video con i momenti più belli trascorsi insieme a suo figlio nel corso dell’ultimo anno. La sorella di Chiara, come se non bastasse, ha poi aggiunto: “21 giugno 2023. 1 anno di Edo! Ti amiamo amore nostro”.

Ma non è finita qui. Oltre al post di Francesca, ad arrivare sono stati anche gli auguri di Chiara Ferragni, che ha condiviso un dolce pensiero per il suo primo nipotino. L’influencer infatti ha postato un tenero scatto insieme alle sue sorelle, ai suoi figli e al piccolo Edoardo, per poi affermare: “Buon primo compleanno Edo. La tua famiglia ti ama tantissimo e sarà sempre qui per te. Congratulazioni ai tuoi fantastici genitori”.

Giornata di festeggiamenti dunque in casa Ferragni. Non resta che fare tanti auguri al piccolo Edo e ai suoi genitori.