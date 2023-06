NEWS

Nicolò Figini | 21 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Anche se in un primo momento si stavano simpatiche, dopo qualche tempo Helena Prestes e Cristina Scuccia si sono allontanate nel corso de L’Isola dei Famosi 2023. La prima, ora che è tornata in Italia, ha cominciato a rispondere ad alcune domande dei fan ma prima di parlarne dobbiamo fare un passo indietro.

Durante il reality, molto spesso, l’ex suora ha fatto riferimento a una persona di cui si è innamorata e che la stava aspettando nella vita reale. Non ha mai fatto il nome e non ha nemmeno mai fatto intendere il sesso di questo suo amore. In molti, quindi, hanno cominciato a fare ipotesi sul suo orientamento sessuale.

La cosa importante da ricordare è che Cristina ha sempre affermato di credere nell’amore in tutte le sue forme, ma questo secondo altre persone non sarebbe indicativo del suo orientamento. La Scuccia, inoltre, ha anche raccontato come ha conosciuto questa persona:

“Io odiavo questa persona. Un giorno abbiamo iniziato a parlare e ci siamo subito trovati. Non me l’aspettavo. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva.

Questa persona è molto esuberante ma dentro ha un mondo. Mi ha preso di testa, è sempre così. Ripeto, in pochi mesi sento… Io sono molto dura e anche a dire ti voglio bene impiego tanto tempo. Quindi se l’ho fatto è perché l’ho sentito davvero”.

Fatto sta che Helena Prestes, come vediamo dal video qui sotto, ha risposto alla domanda di un fan facendo un’illazione su Cristina. Le hanno chiesto se, secondo lei, la Scuccia sia eterosessuale e l’ex naufraga ha detto ridendo: “Secondo me no, no, davvero. Solo questo volevo rispondere“.

Cristina non ha mai affrontato l’argomento, quindi attenderemo le sue dichiarazioni, ricordando sempre ciò che ha ribadite spesso la naufraga, ovvero che tutti possono amare chi vogliono basta che si sparga amore. Seguiteci per altre news.