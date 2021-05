1 I chili persi da Francesca Lodo a L’Isola

Francesca Lodo dopo l’eliminazione al televoto flash da L’Isola dei Famosi ha preso un volo per l’Italia e ha fatto ritorno anche sui social. Se a parlare di lei a Novella 2000 ci ha pensato l’amico Gilles Rocca, anche l’ex naufraga nelle scorse ore ha realizzato una serie di Instagram Stories, dove ha voluto salutare i suoi tanti fan e raccontare come sta dopo questa strepitosa avventura:

«Oddio, mi fa stranissimo parlarvi, ancora sono un po’ scioccata. Riprendere il telefono. Faccio un po’ di fatica. Questa bella ricrescita, sono in quarantena, non posso neanche uscire. Io sto bene, sono un po’ magra. Devo fare attenzione devo andare molto con cautela perché ho un po’ problemi sia col dormire sia col mangiare», ha detto Francesca Lodo. «Però sto recuperando. Volevo dirvi grazie. Perché sono quasi in imbarazzo. Non mi aspettavo tutto questo affetto da parte vostra. Il sostegno, i messaggi stupendi che mi avete mandato. Devo ringraziare le pagine fan. Allora da dove inizio?».

Ha detto Francesca Lodo, entusiasta di poter risentire i suoi follower, che in queste settimane l’hanno supportata: «Inizio col dirvi che sono molto felice. Questa esperienza è stata, forse non si trovano le parole per spiegare perché se non lo fai non lo puoi spiegare. Io ho patito la fame vera».

A seguire Francesca Lodo ha rivelato quanti chili ha perso a L’Isola…