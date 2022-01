1 Francesca Michielin a Sanremo 2022

Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo 2022, e tutto inizia a essere pronto per il ritorno della kermesse. Poco fa intanto è arrivata una notizia che ha infiammato il web! A tornare all’Ariston infatti sarà nientemeno che Francesca Michielin, che solo lo scorso anno ha partecipato alla manifestazione insieme a Fedez, classificandosi al secondo posto. La versatile e amatissima artista però stavolta torna al Festival in una veste del tutto nuova e inedita! Francesca, che proprio in questi giorni sta festeggiando il suo decennale di carriera, infatti dirigerà l’orchestra per Emma Marrone!

Come è noto l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi gareggerà a Sanremo 2022 col suo nuovo brano, Ogni Volta È Così, che anticipa il suo nuovo progetto musicale, di cui al momento ancora non conosciamo i dettagli. Emma torna al Festival dopo esattamente 10 anni dalla sua vittoria con Non È L’Inferno, e stavolta al suo fianco ci sarà proprio Francesca Michielin, che per la prima volta dirigerà l’orchestra! Questo il post pubblicato sui social dalla Marrone, che svela le sue emozioni per questa inedita e sorprendente collaborazione:

“Ogni Volta È Così. Canta Emma. Dirige l’orchestra Francesca Michielin. Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”.

Ma non solo. A intervenire poco dopo è stata anche la stessa Francesca Michielin, che a sua volta ha parlato del suo ritorno a Sanremo 2022 insieme a Emma Marrone. Andiamo a leggere le dichiarazioni dell’ex vincitrice di X Factor.