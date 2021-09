1 Francesca Michielin da bambina

Sono passati esattamente 10 anni da quando Francesca Michielin ha partecipato alla quinta edizione di X Factor, vincendo il talent show. A oggi il nome della cantante è uno dei più importanti del panorama musicale italiano, e vanta 4 album all’attivo, oltre che a una numerosa serie di riconoscimenti. Solo qualche mese fa come sappiamo la giovane artista ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Fedez. Sul palco dell’Ariston Francesca e il marito di Chiara Ferragni hanno presentato la canzone Chiamami Per Nome, classificandosi al secondo posto. Nel mentre la cantante ha pubblicato la riedizione del suo ultimo disco di inediti, Feat – Fuori Dagli Spazi, che ha scalato le classifiche.

In queste settimane come se non bastasse Francesca Michielin ha portato il suo tour in giro nelle più belle città italiane, con uno show innovativo e mai banale. Poche ore fa però l’ex vincitrice di X Factor ha stupito il suo pubblico pubblicando sui social una foto di com’era quando era una bambina. In occasione del ritorno a scuola di migliaia di studenti, Francesca ha condiviso uno scatto di quando si trovava tra i banchi delle elementari, per augurare a tutti un felice rientro a scuola, dopo una lunga assenza. Questa l’immagine che ha intenerito il web e le parole della Michielin:

“Buon rientro a scuola”.

La foto di Francesca Michielin da bambina ha emozionato il web e lo scatto ha fatto in breve il giro dei social. Nel mentre la cantante in una recente intervista ha raccontato un momento difficile legato alla sua adolescenza. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni in merito.