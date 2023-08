NEWS

Nicolò Figini | 14 Agosto 2023

Le prime parole di Francesca Michielin

Qualche settimana fa Francesca Michielin aveva informato i suoi fan del fatto che si sarebbe dovuta prendere una pausa a causa di un’imminente operazione alla quale si sarebbe dovuta sottoporre. All’epoca non ha fornito altri dettaglio e non è scesa nei dettaglio. Ancora oggi non abbiamo ben chiaro quale fosse il problema, ma l’ha costretta ad annullare due concerti:

“Ciao a tutte e a tutti. Faccio questo video perché per me è importante, a maggior ragione in una situazione del genere, potervi parlare e potervelo dire a voce. Non posso, purtroppo, fare i concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Non posso perché, senza girarci tanto intorno, è giusto che abbiate massima trasparenza da parte mia, ho un problema di salute.

Io ovviamente non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni, e ovviamente dopo dovrò stare un po’ a riposo. Poi però tornerò più forte di prima. Spero capiate, mandatemi le vostre good vibes”.

Nelle ultime ore Francesca Michielin è tornata sui social per aggiornare i suoi follower in merito alle sue condizioni di salute. Prima di tutto ha ringraziato coloro che le hanno dimostrato affetto e vicinanza in questo periodo complicato. Poi ha aggiunto che l’operazione è andata per il meglio e di essere tornata a casa sua a riposare “e recuperare le energie necessarie per tornare a rockeggiare“.

Non possiamo far altro che augurare una pronta guarigione a Francesca e aspettare il suo ritorno sul palco. Seguiteci per tante altre news.