Andrea Sanna | 14 Agosto 2023

Manu parla di Isabella e di Temptation Island

Dopo Isabella Recalcati che ha replicato a più di una critica, anche Manuel Marascio (chiamato da tutti Manu), ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram. Ricordiamo che la coppia ha partecipato insieme a Temptation Island, ma il loro percorso è stato molto breve a differenza di quel che si potrebbe immaginare. Dunque tante delle curiosità sono legate proprio al reality show di Canale 5.

Durante le poche settimane di permanenza a Temptation Island Manuel Marascio e Isabella Recalcati hanno portato alla luce diversi problemi di coppia ma, alla fine della fiera, hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Così hanno lasciato il programma più uniti che mai. Su Instagram qualcuno ha chiesto a Manu se ha mai pensato di andare via senza Isabella oppure aveva immaginato un epilogo del genere.

Manu Marascio di Temptation Island non ha mai avuto dubbi sulla sua storia con Isabella Recalcati, nonostante abbia spesso evidenziato i tanti problemi. Così in risposta a un utente su Instagram ha risposto: “Certo, sarebbe stato assurdo il contrario per me”.

Instagram stories – Manu di Temptation Island

E a proposito di reality qualcuno ha anche chiesto a Manuel se si è pentito di aver trascorso così poco tempo all’interno del villaggio dei fidanzati. A detta sua Marascio ha detto che in realtà non è proprio così: “No, non esiste una realtà nella quale io possa lasciare la mia donna sola!”. Ancora una volta quindi Manu ha ribadito quelle che sono sempre state le sue intenzioni a Temptation Island.

Instagram – Manuel Marascio – Temptation Island

Infine a chi l’ha punzecchiato perché Isabella non lo nomina tantissimo sui social, a differenza sua, Manuel Marascio ha risposto: “E che fa? Non ho bisogno che mi dimostri le cose sui social. Lo fa già nella nostra quotidianità, che è ben più importante!”.