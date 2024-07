Dopo la smentita di poche settimane fa, adesso arriva la notizia ufficiale: Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate. Le due hanno messo la parola fine alla loro storia e hanno “divorziato”. Hanno infatti sciolto la loro unione civile e hanno fatto un ultimo accordo sulla proprietà della casa a Fiesole. Ecco tutti i dettagli.

La fine della storia tra Francesca Pascale e Paola Turci

Non è durata la storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci, iniziata nel 2020 prima definita “amicizia speciale” e poi vera e propria relazione dopo essere state paparazzate mentre di baciavano. Le due, come la cantante ha raccontato in un’intervista, si conobbero a un concerto di lei. E fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Come detto, la prima foto insieme risale al 17 giugno 2020 (tre mesi prima era stata annunciata con un comunicato la fine della storia di Francesca con Silvio Berlusconi). Ma ad agosto uscirono le foto dei loro baci e la relazione fu praticamente ufficiale. Tra interviste di entrambe e scatti rubati, Francesca e Paola arrivarono alle nozze celebrate il 2 luglio del 2022 a Montalcino in provincia di Siena.

Solo due anni dopo il fatidico sì di fronte a pochi parenti e amici, Francesca Pascale e Paola Turci hanno deciso di mettere fine alla loro storia e quindi alla loro unione civile. I motivi di questo “divorzio” non sono noti, voci parlano di fine della passione e di gelosie reciproche, ma ovviamente sono solo chiacchiere che non hanno un fondamento chiaro e ufficiale.

E ieri mattina, come riporta il sito Dagospia, il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio. Gli atti sono stati poi trasferiti al comune di Montalcino, dove si trova la villa della Pascale. Ci sarebbe inoltre un ultimo accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, omologato dal giudice fiorentino sempre nella mattinata di ieri.