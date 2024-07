Con alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di un giornalista, Annalisa ha dichiarato che tornerà presto a lavorare a un nuovo album. E proprio per questo nuovo progetto sta pensando di coinvolgere altri artisti per realizzare featuring e quindi unire le idee e l’arte. Ecco cosa ha detto.

Collaborazioni nel futuro di Annalisa che annuncia un nuovo album

Figlia di un successo senza sosta, Annalisa si sta godendo l’estate passando da un concerto all’altro nei vari eventi in giro per l’Italia. Dopo il suo ultimo album e il terzo posto al Festival di Sanremo, ha pubblicato un tormentone estivo in collaborazione con Tananai. La loro “Storie brevi” sta facendo impazzire gli ascoltatori e le loro performance ancora di più.

Presto Annalisa tornerà a lavoro su nuovi pezzi per la realizzazione di un nuovo album. E proprio per questo nuovo disco ci potrebbero essere grandi sorprese. La cantante, infatti, ha rivelato come vorrebbe continuare le collaborazioni e fare un album con tanti feauturing. Ha fatto notare che nel suo ultimo album non ci sono duetti, mentre vorrebbe realizzarne qualcuno nel prossimo progetto.

“Io ho fatto un disco tutto senza feat. E non vedo l’ora, quando adesso mi metterò a lavorare sul prossimo, di invitare un po’ di colleghi”, ha rivelato. Spiegando poi: “Perché ho proprio voglia anch’io di scambiare, di costruire qualcosa insieme”. E così i fan sono già sugli attenti per questa grande rivelazione della cantante.

Intanto, notizia delle ultime ore, è quella che riguarda il suo concerto come rivelato durante la serata dei palinsesti Mediaset. Lo scorso maggio, Annalisa ha fatto un concerto all’Arena di Verona, la prima volta per lei, che è stato un vero e proprio successo. Ecco, Mediaset ha deciso che lo manderà in onda a settembre su Canale 5. Durante quel concerto sono saliti sul palco tanti ospiti, tra i quali Tananai, Giorgia ed Elisa.