A Gurulandia Francesca Pascale ha parlato per la prima volta della fine della storia con Paola Turci. Fino a ora non erano emersi i motivi di questo allontanamento, ma ora ha scelto di chiarire la situazione apertamente…

Le parole di Francesca Pascale su Paola Turci

Francesca Pascale rompe finalmente il silenzio sulla fine della sua relazione con Paola Turci, due anni dopo il loro matrimonio civile celebrato nel 2022. Lo fa con parole toccanti e piuttosto sincere in un episodio del podcast Gurulandia, dove racconta per la prima volta cosa ha portato alla rottura con la cantante.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi spiega che la decisione di sposarsi è arrivata in un momento molto delicato della sua vita, segnato da eventi personali dolorosi.

“Quello che mi sorprende di questa storia è il fatto di avere fatto una scelta in un momento in cui non doveva essere fatta”, ha esordito. Con grande onestà, Francesca Pascale ammette che le sue emozioni l’hanno spinta verso una decisione importante, presa però in un periodo di fragilità:

“Quando si attraversano situazioni definitive – nel mio caso drammatiche, come la separazione con Silvio e poi la morte – non si dovrebbero fare scelte o prendere posizioni. Io ho scelto in un momento di dolore e quel dolore ha annebbiato la mia oggettività”.

E proprio quel dolore avrebbe reso difficile vedere con chiarezza quanto lei e la Turci fossero profondamente diverse. A riguardo Francesca Pascale ci tiene a dire: “Paola è una persona stupenda, ma non eravamo giuste per stare insieme. Siamo completamente diverse”.

Una riflessione sincera la sua, che comunque sorpreso tanti. La separazione tra lei e la cantautrice è stata formalizzata nel luglio 2024, ma solo ora emergono i motivi che hanno portato alla fine del loro rapporto. Oggi Francesca Pascale guarda avanti, con più consapevolezza, ma senza rinnegare nulla del passato.