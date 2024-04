Myrta Merlino non farà più Pomeriggio 5, spunta il nome della sostituta

NEWS

Debora Parigi | 30 Aprile 2024

Cambio di conduzione per Pomeriggio 5 nella prossima stagione. Infatti Myrta Merlino non sarà più la presentatrice e c’è già la sostituta

Dopo rumor e smetite varie, adesso sembra che davvero Myrta Merlino non sia stata confermata per la prossima stagione di Pomeriggio 5. La conduttrice, infatti, dovrebbe concludere la sua esperienza nel programma a giugno e non tornerà dopo l’estate. A tal proposito, è spuntato anche già il nome della probabile sostituta. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5: ecco da chi

Da mesi si parla di una non conferma di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Sono usciti molti rumor, ma sono stati sempre smentiti. Adesso, però, sembra che davvero Mediaset stia pensando a una sostituzione per il programma pomeridiano di Canale 5 e ci sarebbe già il nome.

A rivelare tutto è il sito TV Blog che ha detto che dopo le vacanze estive Myrta Merlino non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. E al suo posto sarebbe già stata scelta un’altra giornalista. Il suo nome? Simona Branchetti. Sul sito si legge infatti:

“La voce più insistente che arriva dalle parti del Biscione è la seguente: Simona Branchetti sarebbe in pole per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 dalla prossima stagione. A sua volta, l’ex conduttrice de L’Aria Che Tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata. D’altronde era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino”.

Simona Brachetti, che lavora in Mediaset dal 2007, ha già fatto un po’ di prove per la presunta sua futura conduzione di Pomeriggio 5. Infatti ha condotto l’esperimento natalizio Pomeriggio Cinque News e quello estivo mattiniero Morning News ottenendo fin da subito un buon riscontro da parte di Mediaset.

Come detto, Myrta Merlino dovrebbe finalmente approdare su Rete 4 proprio come doveva essere dall’inizio quando ha avuto il suo passaggio da La7 a Mediaset.