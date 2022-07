1 Il vendita villa Maria (RUMOR)

Su Il Giornale di Merate, come ripreso da Il Corriere della Sera e Sky TG 24, è emerso un rumor che riguarda la lussuosa villa regalata da Silvio Berlusconi all’ex Francesca Pascale. Stando a quanto si apprende sembrerebbe che l’immobile acquistato dal Cavaliere nel 2015 a Rogoredo di Casatenovo, in Brianza e non troppo distante da Arcore, sia stato messo in vendita.

Fino a oggi, come riferito dalle fonti citate, la notizia era stata mantenuta in gran segreto. L’indiscrezione ha cominciato a circolare solo dopo il sì di Francesca Pascale alla sua attuale moglie Paola Turci.

La residenza in questione è Villa Maria, dove proprio Francesca Pascale era rimasta a vivere dopo la fine della relazione con Silvio Berlusconi. C’è da dire, però, che da diverso tempo è rimasta inabitata e dunque inutilizzata. Sappiamo che si tratta di circa 1.500 metri quadrati totali a cui si aggiungono altri 30 mila metri quadrati del magnifico parco che la circonda. Il prezzo? Al momento resta top secret il prezzo di vendita, anche se, Sky TG 24 ricorda quello d’acquisto. All’epoca era di 2,5 milioni di euro, per poi essere sottoposta a ristrutturazione da Magnano & Partners.

La villa ceduta da Francesca Pascale, pare fosse dotata delle migliori tecnologie e un impianto all’avanguardia. Per esempio l’installazione di un pavimento galleggiante fotovoltaico, come scritto sul sito di progettazione. Se la notizia dovesse essere confermata e qualcuno volesse dunque acquistarla dovrà sborsare una bella cifra!

