1 GF Vip: Francesca Pepe nega la rissa in puntata con Myriam Catania e attacca duramente Matilde Brandi (VIDEO)

Animi incandescenti non solo nella Casa del GF Vip, ma anche in studio. Protagonista, ancora una volta, Francesca Pepe. È emerso in queste ore su Twitter che la gieffina avrebbe sfiorato la rissa con Myriam Catania e che a dividerle sia stata Matilde Brandi. Si tratta però di una fake news!

A raccontare la verità è stata infatti proprio Francesca Pepe, che ha spiegato come sono andate davvero le cose. Non solo ha negato categoricamente di aver avuto uno scontro con la Catania, ma ha rivelato, in realtà, di avere il dente avvelenato contro Matilde, tanto che l’ha duramente attaccata:

“Ho letto un tweet che dice che ieri è stata scampata una rissa tra me e Myriam, cosa assolutamente falsa, perché in realtà io ce l’avevo con Matilde. Dopo aver fatto l’amica e avermi dato il numero di telefono dietro le quinte e ogni volta complimentarsi con me, mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando educatamente la mano, lei fa facce strane”.

Ha detto Francesca Pepe, facendo alcune doverose precisazioni:

“Quindi andatevi a vedere i filmati perché si vedrà la sua faccia. Confermo la mia opinione che avevo su di lei in Casa. Una persona falsa e ipocrita e opportunista. Tra l’altro questi giochetti, a mio avviso, sono di bassissimo livello. Solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere, nella quale questa persona cerca sempre di avere un occhio di riguardo nei miei confronti, mi fa le carinerie e poi appena potrebbe mi ammazzerebbe. Io non dimentico quando disse in Casa, che si augurava mi venisse tagliata una gamba. Pensate quindi di che persona stiamo parlando”.

Infine Francesca Pepe ha confermato:

“La rissa sì, è stata scampata ma con Matilde, perché sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che tiene in testa. Non vorrei darle visibilità, ma un chiarimento mi sembrava doveroso”.

Ogni tanto, anzi molto spesso, è bene ricordarvi che lei è fuori ed Enock è dentro #gfvip pic.twitter.com/DxnBrO4GpG — TROPPO FORTE IL DAMA 🍿📽 (@aidalaverdadera) November 10, 2020

Insomma Francesca Pepe non le ha mandate a dire a Matilde Brandi, la quale su Instagram è intervenuta….