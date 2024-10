Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, Francesca Sorrentino è scoppiata in lacrime. Poco dopo sui social a intervenire è stato l’ex fidanzato Manuel Maura.

Il post di Manuel Maura per Francesca Sorrentino

Siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione di Uomini e Donne e in queste settimane i tronisti si sono messi alla ricerca della loro potenziale anima gemella. Quest’anno, come abbiamo visto, ad arrivare all’interno del dating show di Maria De Filippi è stata anche Francesca Sorrentino, che il pubblico di Canale 5 conosce già molto bene. La neo tronista infatti lo scorso anno è stata tra le protagoniste di Temptation Island, insieme all’ormai ex fidanzato Manuel Maura.

La relazione tra i due qualche mese fa è giunta però definitivamente al termine e così la Sorrentino ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza, dopo che già lo scorso anno Maria De Filippi le aveva offerto la poltrona rossa. Tuttavia il suo percorso non sembrerebbe essere semplice e in questi giorni ci sono stati diversi momenti di sconforto per la tronista.

Solo nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, Francesca Sorrentino è scoppiata in lacrime, mentre vedeva l’esterna comune che ha deciso di fare con i suoi corteggiatori. Durante l’incontro infatti l’ex volto di Temptation Island ha letto una lunga lettera ai suoi pretendenti, nella quale ha raccontato qualcosa in più sul suo carattere, mostrando le sue paure e le sue fragilità. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Sui social a intervenire è stato infatti Manuel Maura, che ha postato l’emoji di un cuore rosso. A quel punto i più hanno ipotizzato che il messaggio potesse essere rivolto proprio a Francesca e a quanto accaduto in studio.

Manuel nel mentre solo di recente ha ammesso che potrebbe scendere a corteggiare la sua ex fidanzata. Che nei prossimi giorni siano in arrivo colpi di scena?