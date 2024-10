Nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista 13 secondo le anticipazioni scopriremo come continueranno i viaggi di nozze e ci sarà l’inizio della convivenza. Non mancherà qualche piccolo problema nell’inizio della conoscenza.

Le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 13

Nella terza puntata di Matrimonio a prima vista abbiamo visto la conclusione della luna di miele di Erik e Valentina che hanno chiesto l’intervento di un esperto per risolvere alcuni problemi che erano sorti. Poi abbiamo visto il proseguimento del viaggio di Pietro e Chiara fatto di conoscenza e poi il matrimonio di Anthony e Asia con il loro arrivo in viaggio di nozze.

Le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 13 ci dicono quindi cosa accadrà adesso. Partendo da Erik e Valentina, inizierà la loro convivenza e sarà a casa di lei. I due si ritroveranno molto complici e l’esperta Nada farà fare loro un gioco per capire in che situazione sono a livello di vita insieme. La percezioni dei due sarà un po’ diversa. Lui si vedrà già unito, per lei sono uno accanto all’altra. Insieme poi decideranno di fare lezioni di latino-americano e usciranno le prime gelosie.

Pietro e Chiara proseguiranno il loro viaggio di nozze dove verrà fuori la mani di controllo da parte di lei che quindi la porta a non lasciarsi andare totalmente in tutto quello che fa. Comunque ci sarà il primo bacio tra loro e quindi da questo punto di vista ci sarà più libertà. Inizierà poi la loro convivenza a casa di lei e qui sorgeranno alcuni problemi. Lui infatti è un po’ egocentrico e questa cosa a lei a lungo andare stufa, infatti ne discuteranno.

Concludiamo le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 13 con Anthony e Asia che continueranno il loro viaggio di nozze a Capo Verde. Si conosceranno sempre di più andando a raccontare anche il loro passato sia sentimentale che nei rapporti di amicizia. Questo li porterà ad essere sempre più uniti e complici.

Quando va in onda la quarta puntata del programma

Dopo aver scoperto le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 13, andiamo a scoprire quando andrà in onda e come vederla.

La messa in onda è prevista per mercoledì 9 ottobre alle ore 21.30 su Real Time, quindi in chiaro. Poi sarà possibile rivederla in replica sempre su Real Time in vari giorni della settimana. Ed è disponibile gratuitamente in streaming sul sito di Discovery Plus.

Sempre su Discovery Plus, sottoscrivendo un abbonamento, si può guardare ogni mercoledì una nuova puntata del programma in esclusiva. Si tratta cioè della puntata che andrà poi in onda su Real Time il mercoledì successivo.