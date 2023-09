NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Settembre 2023

Temptation Island

Il tatuaggio di Francesca Sorrentino

Una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di Temptation Island è stata Francesca Sorrentino, che come sappiamo ha partecipato al reality show insieme all’ormai ex fidanzato Manuel Maura. Il percorso tra i due tuttavia non è stato semplice, e giunta al falò di confronto anticipato la coppia ha deciso di separarsi definitivamente. Nonostante le diverse indiscrezioni in merito, a oggi Francesca e Manuel non sono tornati sui loro passi, e hanno confermato le decisioni prese all’interno della trasmissione di Canale 5. Nel mentre la Sorrentino ha conquistato il cuore del pubblico, che ha così chiesto a gran voce di vederla sul trono di Uomini e Donne.

A intervenire è stata anche la stessa Maria De Filippi, che ha affermato di non vedere ancora Francesca pronta per un percorso del genere. La conduttrice tuttavia non ha escluso che in futuro l’ex volto di Temptation possa sedersi sull’ambita poltrona rossa, e di certo già in molti attendono con ansia questo momento. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo la fine della sua esperienza a Temptation Island, Francesca Sorrentino ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita, e in queste ore ha così deciso di farsi un nuovo tatuaggio, che ha poi mostrato ai suoi follower su Instagram. L’ex protagonista del reality show ha scelto di incidersi sulla pelle la parola “Amati”, e di certo il gesto non è passato inosservato.

Francesca intanto si gode la vita di single, e in queste settimane sta cercando di voltare pagina e di lasciarsi il passato alle spalle. Che in futuro dunque ci sia davvero possibilità di vedere la Sorrentino sul trono di Uomini e Donne? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news.