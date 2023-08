NEWS

Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Uomini e donne

U&D, Francesca Sorrentino tronista?

In un precedente articolo vi abbiamo fornito tutti i dettagli della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne. Come si legge su LorenzoPugnaloni.it tra gli ospiti presenti in studio anche la protagonista di Temptation Island Francesca Sorrentino, insieme al suo ex Manuel Maura.

Come noto i due hanno partecipato al reality per mettere alla prova il loro amore, specie dopo i tradimenti del ragazzo nei confronti della sua ex fidanzata. Lei lo aveva sempre perdonato, ma a Temptation Island ha capito che era meglio chiudere i rapporti. Così ora Francesca Sorrentino è single, nonostante siano spesso emerse indiscrezioni di un possibile ritorno di fiamma o nuovi flirt con alcuni dei tentatori. Ma niente di tutto questo trova conferma dalla diretta interessata.

La forza di Francesca Sorrentino e il suo modo di essere hanno molto colpito il pubblico a casa, tanto che è tra le protagoniste più amate di quest’ultima edizione. Un punto che Maria De Filippi ci ha tenuto a sottolineare proprio nel corso della registrazione odierna.

Peraltro sempre la conduttrice ha spiegato a lei e al pubblico presente, quanto Francesca Sorrentino sia stata richiesta come possibile nuova tronista. Secondo Maria De Filippi la ragazza ha tutte le carte in regola per poterlo diventare, ma sentimentalmente dopo quanto vissuto non la vede ancora pronta. Per questo la presentatrice ha detto che si vedrà più avanti. Filippo Bisciglia, anche lui presente in studio, ha consigliato a Francesca di pensarci bene prima.

Sembrerebbe quindi che le porte di Uomini e Donne per Francesca Sorrentino sarebbero aperte, ma ci vorrà del tempo affinché questa idea possa concretizzarsi. Almeno questo il consiglio che Maria e Filippo hanno voluto dare alla ragazza. Vedremo quindi come si evolverà la situazione e soprattutto quale sarà la scelta definitiva di Francesca. La vedremo sul trono? Oppure preferirà prendersi del tempo e aspettare?

Seguiteci ancora per altre news su Temptation Island, Uomini e Donne e non solo!