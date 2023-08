NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Temptation Island

Il post social di Francesca Sorrentino

In queste settimane il pubblico di Temptation Island si è appassionato al percorso di Francesca Sorrentino e di Manuel Maura. Come sappiamo i due hanno lasciato il reality show separati, e anche un mese dopo la fine delle registrazioni la coppia ha confermato le decisioni prese al falò. Nel mentre in queste ore Francesca per la prima volta dopo Temptation ha tatto ritorno sui social e con un lunghissimo post ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta e supportata in questa esperienza. Queste le sue dichiarazioni:

“È giunto alla fine un viaggio, per me, significativo. Sono entrata impaurita e ne sono uscita con delle consapevolezze, che mi hanno cambiata, come mai avrei immaginato. Ci sarebbero così tante cose da dire, ma ciò che mi preme è ringraziare infinitamente tutte le persone speciali che ho avuto la fortuna di incontrare. È difficile spiegare il legame unico che si crea stando lì dentro, lontano dagli affetti. Voi siete state il mio faro in ogni momento buio di questo percorso, mi avete dato forza e mi avete supportata”.

Ma non è tutto. A sorpresa infatti Francesca Sorrentino ha voluto spendere anche qualche parole per Manuel Maura, e in merito ha affermato:

“Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio, perché nel bene e nel male, è una persona a cui ho voluto e voglio bene. Una storia può finire, ma bisogna avere rispetto, non servono attacchi mediatici e offese. Vi invito a fare altrettanto.

Ringrazio anche chi ha cercato di sporcare il mio percorso, dicendo cattiverie, cercando di mettersi in mostra per fuggire dalla banalità della vita che conduce. Potrei replicare a ogni singola cosa che ho letto, ma purtroppo la compassione che provo per voi supera persino l’invidia che avete dimostrato”.

Infine Francesca Sorrentino conclude così il suo primo post social dopo Temptation Island:

“Un pensiero speciale va alle persone che, pur senza conoscermi, hanno speso parole di affetto e incoraggiamento, grazie! Ad oggi tutto ciò che cerco è la serenità, circondata dalle persone che mi amano e dal lavoro, e forte dell’unica vera ragione di questo percorso: ritrovare la mia felicità”.