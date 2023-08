NEWS

Nicolò Figini | 26 Agosto 2023

Temptation Island

I rapporti tra Manuel e Francesca Sorrentino

Questo pomeriggio Francesca Sorrentino ha fatto una diretta su Instagram con tutti i suoi fan per farsi conoscere meglio. Tante le domande che le sono state poste, alcune generali e altre più specifiche sul suo percorso televisivo. Di questo ultimo gruppo una richiesta riguarda Filippo Bisciglia. Un utente, infatti, le ha chiesto come è dal vivo e lei ha replicato che è molto più bello rispetto al vederlo in televisione.

Successivamente è stata informata che anche Manuel Maura, il suo ex ragazzo, stava facendo una diretta nel suo stesso momento. Dopo aver sorvolato sulla questione ha risposto a un’ulteriore domanda, ovvero se è in buoni rapporti con Manuel. Dopo aver fatto un verso di sorpresa e una lunga pausa ha risposto: “Oddio, sì, dai“.

Dì lì a poco ha anche rivelato se si fidanzerebbe con il tentatore Lorenzo, per il quale pare abbia discusso (e anche chiarito) con Alessia. Tuttavia ha affermato che non ha alcun interesse verso il ragazzo. Infatti non sta parlando con alcun ex tentatore sotto il punto di vista sentimentale. L’unico con cui ha legato maggiormente una volta uscita da Temptation Island è Daniele.

Ad ogni modo, nonostante lei non senta più Manuel ha svelato che i suoi genitori lo ritengono ancora oggi un bravo ragazzo “anche se non lo vorrebbero come genero“. La stessa cosa la pensa anche il fratello Alessandro, con il quale Maura ha ancora oggi un rapporto.

Francesca Sorrentino ha detto che appena finito il falò di confronto, per esempio, suo fratello ha mandato un messaggio a Maura con su scritto: “Ti voglio bene“.

