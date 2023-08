NEWS

Nicolò Figini | 26 Agosto 2023

Temptation Island

Perla Vatiero ispira una fan

Ormai è passato un mese da quando Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno concluso il loro percorso a Temptation Island. Purtroppo la loro storia d’amore è terminata e hanno deciso di uscire separatamente dal programma di Canale 5. Lui si è messo insieme alla tentatrice Greta, mentre lei pare si stia frequentando con l’ex tentatore Igor.

Questa è la prima volta che l’ex concorrente del reality si espone così tanto sui social All’inizio del mese di agosto, infatti, aveva affermato di non voler dare molto spazio ai social nella sua vita:

“Sto riorganizzando la mia vita, non è stato semplice, non è ancora semplice. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutti per i tanti messaggi che mi state inviando, super positivi. Per voi può sembrare poco, ma a me danno davvero tanta forza per affrontare le giornate e il lavoro.

[…] In molti mi chiedete di fare una box domande, ma devo essere sincera: al momento non me la sento. Penso che nella risposta uno debba esprimere la verità di quello che pensa, e al momento io non mi sento di espormi. Sto passando un periodo abbastanza complicato, quindi non mi sento di farlo”.

In queste ore, inoltre, Perla Vatiero ha anche risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Qui sotto possiamo vedere una delle Stories in cui ha aperto il box dedicato. In questo caso non si tratta di una richiesta ma di una affermazione. Una sua fan, infatti, l’ha informata di essersi sentita ispirata da lei e darà il nome “Perla” alla sua futura figlia.

Una fan dà il nome di Perla Vatiero alla figlia

Sicuramente questa informazione ha fatto molto piacere alla Vatiero, la quale ha commentato con tre emoticon che mandato un bacino affettuoso. Continuate a seguirci per tante altre news.