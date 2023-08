NEWS

Nicolò Figini | 26 Agosto 2023

Temptation Island

Il pensiero di Francesca Sorrentino su Bisciglia

Nei giorni scorsi Francesca Sorrentino ha parlato del chiacchierato riavvicinamento con l’ex Manuel Maura. I due sono stati visti nella stessa spiaggia anche se non insieme e si sono sparse le voci secondo le quali si sarebbero rivisti e avrebbero interagito. A intervenire è stata proprio l’ex concorrente di Temptation Island:

“Ieri invece eravamo presenti per l’aperitivo in spiaggia nello stesso luogo che abbiamo sempre frequentato. Anche quando eravamo una coppia. E o continuiamo a frequentare separatamente anche se ci siamo lasciati. Lo dico per fare chiarezza”.

Francesca Sorrentino, quindi, ha concluso il discorso dichiarando che abitano vicini e i posti in cui sono soliti andare sono sempre gli stessi: “Capiterà spesso di frequentare gli stessi luoghi“. Anche in futuro, quindi, anche se li vedremo ai medesimi eventi non dovremo dare per scontato che interagiranno perché potrebbe non capitare, esattamente come in questo caso.

Questo pomeriggio, invece, Francesca ha fatto una diretta su Instagram all’interno della quale ha parlato del suo percorso a Temptation Island e anche del conduttore Filippo Bisciglia.

Quest’ultimo ha accompagnato tutti i concorrenti nel loro viaggio dei sentimenti e alla domanda “com’è Filippo dal vivo” la Sorrentino ha risposto che dal vivo è ancora più bello.

