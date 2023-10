Buon compleanno Mara Venier! La dolce dedica del marito Nicola Carraro

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Ottobre 2023

Gli auguri del marito di Mara Venier

Quello di Mara Venier e Nicola Carraro è un grande amore che va avanti da diversi anno. Si sono sposati nel 2000 e di recente hanno festeggiato 23 anni di di vita insieme. Si sono mostrati sui social sorridenti a casa loro, la conduttrice con un mazzo di rose gigante in mano.

Di recente, inoltre, ha anche raccontato un retroscena sugli inizi della relazione con Nicola. Tutti amavano quello che sarebbe poi stato suo marito, ma alcuni amici di lui non la consideravano adatta. Ecco il suo discorso completo:

“Tutti erano pazzi di Nicola appena lo hanno conosciuto. Una su tutti, la mia più cara amica a quel tempo, Edwige Fenech, che mi disse ‘È l’uomo giusto per te’. Ma non è stato tutto facile: alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza.

[…] Ho chiesto un appuntamento alla mamma di Nicola e guardandola negli occhi ho detto: ‘Io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro’. Credo che lei abbia capito che non sono quel tipo di donna che si sposa per interesse”.

Oggi, 20 ottobre 2023, Mara Venier ha compiuto 73 anni e ha festeggiato proprio con il marito Nicola. Qui sotto possiamo vedere uno scatto pubblicato da Carraro, il quale ha scritto anche una dolce dedica: “Auguri, mio grande amore“. Nella foto sono seduti a un tavolo vicini mentre soffiano sulle candeline poste su un pezzo di torta.

Tantissimi i commenti, tra i quali anche quello della Venier stessa: “Grazie, amore mio“. Anche i fan si sono uniti al coro di auguri, così come facciamo anche noi di Novella 2000.

