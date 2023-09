Gossip

Vincenzo Chianese | 12 Settembre 2023

Il post di Francesca Tocca

In queste settimane, come tutti ben sappiamo, si è molto parlato di Francesca Tocca e di Raimondo Todaro. Quest’estate infatti i due ballerini sono stati beccati mentre discutevano in un ristorante e a quel punto le malelingue del web hanno prontamente iniziato a parlare di crisi. Nonostante i numerosi pettegolezzi però la coppia sembrerebbe essere più unita e innamorata che mai, e solo poche ore fa è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. Ospite a Verissimo, proprio Raimondo ha per la prima volta parlato delle voci di presunta crisi, smentendole ufficialmente. Ma non solo. Todaro ha anche fatto chiarezza sulla lite avuta con sua moglie, e in merito ha affermato:

“Siamo birichini. Ci amiamo tanto e come tante coppie viviamo anche noi degli alti e bassi. La crisi di cui si è parlato quest’estate? È successo che io e lei abbiamo avuto una discussione mentre eravamo in ristorante. Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee. Poi il giorno dopo si è parlato di lite. Ma a tutte le coppie capita. Se sono geloso di lei? Non mi ha mai dato modo. Se capita lo sono, da siciliano quale sono e poi conoscete il mio carattere. Sono geloso…”.

Dopo la smentita ufficiale così in queste ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Francesca Tocca e Raimondo Todaro infatti hanno ripreso a mostrarsi sui social insieme e proprio la ballerina ha postato un tenero scatto che in breve ha fatto il giro del web. Francesca ha poi aggiunto: “Ciao scemo”.

Sembrerebbe dunque che tutto stia procedendo nel migliore dei modi tra la Tocca e Todaro. Raimondo nel mentre si prepara a tornare ad Amici di Maria De Filippi, dove per il terzo anno di fila sarà uno dei prof di ballo.