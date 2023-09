Gossip | Scoop

Andrea Sanna | 10 Settembre 2023

Raimondo Todaro verissimo

La verità di Raimondo Todaro

C’è stata davvero una crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, oppure si è trattato di becero gossip? La discussione che i due avrebbero avuto in vacanza è vera o inventata? Oggi il coreografo ha voluto svelare la sua verità una volta per tutte e ha scelto di farlo a Verissimo.

Dopo il filmato che ha riassunto la relazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, Silvia Toffanin ha voluto approfondire il discorso. Durante questa estate, infatti, si è a lungo parlato di una profonda crisi tra i due e addirittura di rottura imminente.

Per prima cosa Raimondo Todaro ci ha tenuto a dire che oggi tra lui e sua moglie va tutto a gonfie vele. Ci sono state delle difficoltà nel loro matrimonio, è vero, ma oggi stanno bene insieme. Poi l’ammissione:

“Siamo birichini. Ci amiamo tanto e come tante coppie viviamo anche noi degli alti e bassi. La crisi di cui si è parlato quest’estate? È successo che io e lei abbiamo avuto una discussione mentre eravamo in ristorante. Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee. Poi il giorno dopo si è parlato di lite. Ma a tutte le coppie capita”.

Così Raimondo Todaro ci ha tenuto a mettere una volta per tutte la parola “fine” ai pettegolezzi di questi mesi.

Tra le altre cose l’insegnante di Amici ha spiegato di non essere geloso, ma che in ogni caso in una coppia tutto dipende anche da chi si ha accanto: “Lei non mi ha mai dato modo. Se capita lo sono, da siciliano quale sono e poi conoscete il mio carattere. Sono geloso…”