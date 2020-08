1 Dopo la conferma della loro relazione, adesso Francesca Tocca annuncia che lei e Valentin Alexandru si sono lasciati: ecco le sue parole

Negli ultimi mesi a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica sono stati Francesca Tocca e Valentin Alexandru. I due come sappiamo si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi, e fin da subito tra i ballerini si è creato un feeling particolare, nonostante lei fosse sposata da anni con Raimondo Todaro. Quando la coppia ha annunciato la fine del matrimonio immediatamente si è ipotizzato che tra Francesca e Valentin ci fosse una storia, che successivamente è stata confermata dall’ex allievo del talent. Tuttavia quando Alexandru ha svelato la relazione, lui e la Tocca si erano già lasciati e in seguito ad intervenire è stato lo stesso Todaro, che ha raccontato come il matrimonio con Francesca sia finito per altre cause.

Tuttavia qualche settimana dopo tra i due ballerini si è riaccesa la passione e a poco a poco Valentin Alexandru e Francesca Tocca hanno ripreso a frequentarsi, tornando cosi ufficialmente insieme. Tutto sembrava procedere a meraviglia tra i due stavolta e solo lo scorso mese l’ex allievo della scuola di Amici ha fatto una bellissima dedica alla sua compagna. Adesso però inaspettatamente le cose sono nuovamente cambiate. Con un post sui social infatti la Tocca ha confermato che lei ed Alexandru si sono ufficialmente lasciati. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto, per me e per lui”.

Tutto è dunque ufficiale: Francesca Tocca e Valetin Alexandru si sono lasciati dopo pochi mesi di relazione. Nel mentre settimana fa Raimondo Todaro ha svelato i retroscena sulla fine del suo matrimonio con la ballerina, facendo chiarezza su alcuni punti. Rivediamo le sue dichiarazioni a riguardo.