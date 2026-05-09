Francesco Bova, 24 anni, ha scelto di non farsi definire dal suo cognome. La strada del figlio di Raoul Bova passa dalla musica, non dal set: dj, producer, laureato a Berlino in produzione musicale, ha un nuovo singolo in arrivo, Under My Skin. Una piccola incursione nella recitazione c’è stata, con un ruolo in Don Matteo, ma il suo obiettivo è un altro e lo dice senza mezzi termini: diventare il primo dj a vincere un premio Oscar.

Francesco Bova, il figlio di Raoul sceglie la musica e svela tutto sulla fidanzata

Ambizioso, diretto e poco interessato alle etichette, Francesco mette subito le cose in chiaro: «Mio padre resta mio padre, e io sono io». Adesso lavora su un singolo in uscita prima prima dell’estate, dedicato a una persona molto importante: la sua fidanzata. Nell’intervista esclusiva a Novella 2000, il giovanissimo dj racconta tutto della sua passione per la musica, ma anche della sua esperienza sul set, e svela in anteprima molte cose sulla donna con cui sta costruendo un futuro, anche se parlando del pezzo in arrivo ammette: «È un pezzo sulla relazione a distanza che sto vivendo».

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