Francesco Bova, niente set per il figlio di Raoul, la sua strada è la musica: “Mio padre resta mio padre, e io sono io”
Nell’intervista esclusiva a Novella 2000, il giovanissimo dj racconta tutto della sua passione per la musica, e svela in anteprima molte cose sulla fidanzata.
Francesco Bova, 24 anni, ha scelto di non farsi definire dal suo cognome. La strada del figlio di Raoul Bova passa dalla musica, non dal set: dj, producer, laureato a Berlino in produzione musicale, ha un nuovo singolo in arrivo, Under My Skin. Una piccola incursione nella recitazione c’è stata, con un ruolo in Don Matteo, ma il suo obiettivo è un altro e lo dice senza mezzi termini: diventare il primo dj a vincere un premio Oscar.
Francesco Bova, il figlio di Raoul sceglie la musica e svela tutto sulla fidanzata
Ambizioso, diretto e poco interessato alle etichette, Francesco mette subito le cose in chiaro: «Mio padre resta mio padre, e io sono io». Adesso lavora su un singolo in uscita prima prima dell’estate, dedicato a una persona molto importante: la sua fidanzata. Nell’intervista esclusiva a Novella 2000, il giovanissimo dj racconta tutto della sua passione per la musica, ma anche della sua esperienza sul set, e svela in anteprima molte cose sulla donna con cui sta costruendo un futuro, anche se parlando del pezzo in arrivo ammette: «È un pezzo sulla relazione a distanza che sto vivendo».
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