1 A Live Non è la d’Urso Francesco Chiofalo svela dei retroscena su Selvaggia Roma e la attacca duramente

L’ingresso di Selvaggia Roma al GF Vip ha scomodato non solo Eliana Michelazzo, che non si è risparmiata sulla sua vecchia amica, ma anche l’ex Francesco Chiofalo. Lenticchio (soprannome di quest’ultimo) è stato tra gli ospiti della puntata del 15 novembre di Live Non è la d’Urso. Qui ha avuto modo di dire la sua in merito alle rivelazioni di Selvaggia.

Chi segue il GF Vip sa perfettamente che la Roma ha fatto importanti insinuazioni su alcuni vipponi. Ha detto infatti di essersi baciata sia con Pierpaolo Pretelli che con Enock Barwuah. Entrambi, però, hanno prontamente smentito, con il calciatore che ha precisato come ci sia stato solo uno scambio di sms. Niente di più.

Francesco Chiofalo a Live Non è la d’Urso ha non solo difeso i due gieffini, dicendo tra l’altro di essere grande amico di Pierpaolo, ma ha attaccato senza esclusione di colpi la sua ex, facendo delle “rivelazioni choc” (come dice sempre Barbara d’Urso). Ecco cos’ha detto nello specifico:

“Non è che è una bugiarda. Diciamo che io da anni sono un po’ vittima di quello che hanno passato Pierpaolo ed Enock”.

Ha esordito così Francesco Chiofalo, che ha poi aggiunto ancora delle altre pesanti insinuazioni…

“Questa ragazza ha come uso e costume quello di farsi pubblicità utilizzando il nome di altre persone ingigantendo cose che poi in realtà non esistono”.

E non è finita qui…