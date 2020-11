3 Grande Fratello Vip: Eliana Michelazzo si scaglia contro Selvaggia Roma

Continua lo scontro a distanza tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Le due, un tempo amiche e collaboratrici, sono ormai ai ferri corti e la Michelazzo non perde occasione per attaccarla. Sin da quando si è saputo del suo ingresso in casa, infatti, Eliana non si è mai risparmiata contro Selvaggia. Nella giornata di ieri, però, l’ex agente AICOS ha deciso di andarci giù ancora più pesante.

Tramite il suo profilo Instagram, infatti, Eliana Michelazzo ha pubblicato una storia in cui si può notare quella che è una vecchia chat Whatsapp con Selveggia Roma. Nel dettaglio c’è un messaggio audio, in cui la Roma dice:

“Ho fatto bingo, mi sento potente, c***o, potente. Ancora ci devo tr***are, lo sto seguendo da un po’. Io sto andando con la macchina e lui sta andando con la sua, è davanti. Comunque devo dire: non è manco brutto.”

Il motivo per cui Eliana avrebbe più volte dato della “facile” alla ex amica è forse da ricondurre alla recente lite tra Selvaggia ed Enock. Lei, infatti, ha affermato di essere stata con il fratello di Balotelli mentre era fidanzato. Dopo il messaggio audio, la Michelazzo ha anche aggiunto una canzone piuttosto esplicita che si chiama “Zo***la“.

Eliana Michelazzo e il filmato CHOC 🤣 pic.twitter.com/54wuUyIcBw — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 15, 2020

Eliana Michelazzo dunque non ha intenzione di fermarsi e continuare a esprimere il suo dissenso verso la Roma. Già qualche giorno fa aveva ribadito le sue accuse.

