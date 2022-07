Francesco Chiofalo commenta la gravidanza dell’ex Selvaggia Roma

1 Le prime parole di Francesco Chiofalo dopo la gravidanza dell’ex fidanzata

Abbiamo conosciuto per la prima volta Francesco Chiofalo a Temptation Island molti anni fa quando vi partecipò con la fidanzata di quel tempo Selvaggia Roma. La loro fu una relazione molto tormentata fatta poi anche di tira e molla. E come epilogo li vide prendere due strade diverse. Negli anni, però, spesso l’uno è tornato a parlare dell’altra e a volte sono volate anche parole pesanti.

Ieri Selvaggia ha annunciato via social di essere incinta del suo compagno Luca Teni. Queste le sue parole: “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”.

A seguito di questa notizia in tanti in privato hanno contatto Francesco Chiofalo per un commento. E proprio lui oggi ha messo una serie storie video sul suo profilo Instagram in cui ha detto la sua su questa gravidanza. Lenticchio (questo il soprannome venuto fuori proprio a Temptatio Island) si è detto felice per lei, nonostante in passato lei non si sia mostrata gentile nei suoi confronti per varie cose che gli erano successe.

“Più persone mi stanno scrivendo una marea di messaggi sul fatto che la mia ex Selvaggia è incinta. Inutile dire che insomma, a prescindere da tutto, io sono sempre contento quando si mette al mondo una vita. I bambini sono un dono di Dio quindi ovviamente sono contento. Questo in linea di massima. Poi certo è che Selvaggia è una persona che, quando io ho avuto il tumore e sono stato molto molto male e mi sono dovuto sottoporre ad un intervento molto delicato, lei pur di far parlare di sé, è andata in giro a dirne di ogni: che io meritavo quella malattia. Ha anche fatto intendere più volte che, qualora non mi fossi rialzato dal letto e non avessi superato l’intervento, a lei non sarebbe dispiaciuto.”

Proprio con questa ultima frase Chiofalo ha raccontato alcuni retroscena avvenuti durante la loro relazione…