Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo stanno insieme?

Già qualche tempo fa si parlava di una frequentazione tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. A diffondere per prima l’indiscrezione è stata Deianira Marzano nelle Stories di Instagram. AL loro interno, infatti, una foto che mostrava l’ex protagonista di Temptation Island in bagno di fronte allo specchio e un beauty-case femminile in primo piano. In seguito, i due hanno dichiarato di starsi vedendo pubblicando alcuni video e foto insieme. Francesco stesso aveva affermato:

Confermo, ci stiamo conoscendo! […]. Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella.

Nelle ultime ore il sito Isa e Chia ha pubblicato delle foto scattate dal settimanale Oggi. Qui possiamo vedere Chiofalo e Drusilla Gucci in atteggiamenti molto intimi. Possiamo, quindi, ufficialmente dire che stanno insieme? Così parrebbe dalle immagini. Ricordiamo, inoltre, che qualche tempo fa la discendente dell’impero Gucci era stata associata a un flirt con Damiano David da Dagospia:

Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi ha chiesto espressamente di essere nominata e così è stato andando al televoto con Andrea Cerioli. Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark. Lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’ Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary.

Lei, tuttavia, appena uscita da L’Isola dei Famosi ha subito smentito la notizia: “Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… Purtroppo“. Adesso, comunque sia, Drusilla Gucci pare felicemente fidanzata con Francesco Chiofalo. Continuate a seguirci per tante altre news.

