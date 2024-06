Non solo Chiofalo! Anche l’astrologo Joss si è operato per cambiare il colore dei suoi occhi

Social

Andrea Sanna | 6 Giugno 2024

Tanti i volti noti che sembrano intenzionati a volersi operare per cambiare il colore dei suoi occhi. Ora dopo Francesco Chiofalo anche l’astrologo di Novella 2000, Joss ha deciso di fare lo stesso. Al nostro sito ci ha raccontato la sua esperienza e perché ha voluto sottoporsi a tale intervento.

Joss come Chiofalo cambia il colore degli occhi

La scelta di cambiare il colore dei propri occhi sicuramente non è semplice. Devi esserne sicuro e ovviamente affidarti a degli specialisti del settore, per evitare complicazioni. È ciò che ha fatto Francesco Chiofalo recentemente, ma non è stato il solo. A raccontarci la sua esperienza è Joss Procino, astrologo e collaboratore di Novella 2000.

Anche lui ha voluto fare questo passo e sottoporsi a intervento chirurgico per realizzare il suo sogno e avere i suoi occhi di un colore differente. Da tempo desiderava questo e per tale ragione si è informato su questa nuova tecnica presente nel mercato internazionale. Permette, come per sua stessa ammissione, di avere si una tonalità differente nei propri occhi, ma il tutto senza alternarne la funzionalità:

“Subito mi sono precipitato a conoscere di più e verificare anche l’attendibilità delle fonti. Anche dal punto di vista oftalmologico, perché chiaramente sai tutti sono pronti a mettere in guardia da quelle che possono essere le contro indicazioni presenti”, ha raccontato Joss a Novella2000.it. Dunque un processo importante che ricorda appunto quello già svolto da Francesco Chiofalo, il quale è stato sommerso però da diverse critiche.

A Novella2000.it Joss ha rivelato ancora: “Invece consultandomi anche attraverso varie strutture sulla validità dell’intervento senza compromettere la vista, ho trovato un’ottima società francese. Mi ha permesso di realizzare il mio sogno e adesso ho un bel colore azzurro, quindi sono molto contento”.

Dopo queste dichiarazioni che ci ha fornito, l’esperto di stelle Joss ha voluto mostrare sui social il risultato ultimato.

Ora presenta un colore verde acqua, tendente all’azzurro. Una sfumatura molto intenso nei suoi occhi, rispetto al nocciola che aveva precedentemente come mostrato nelle foto in copertina.

Una cosa è certa: per Joss, così come successo a Francesco Chiofalo, ne è valsa la pena!