Uno dei bambini portati da Mr. Rain a Sanremo ha vomitato addosso al cantante nel backstage

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Giugno 2024

Sanremo 2023

I retroscena sul Festival di Sanremo 2023 tornano a galla oggi, a distanza di più di un anno dalla manifestazione vinta da Marco Mengoni. A svelare qualcosa ci ha pensato il maestro Enrico Melozzi, ospite del programma Uno Mattina Estate, in onda su Rai 1.

Sanremo 2023, il retroscena nel backstage su Mr. Rain

In questa giornata ricca di notizie, dove si è parlato anche del criterio utilizzato dal nuovo direttore artistico del Festival Carlo Conti per scegliere le canzoni, c’è ancora spazio per Sanremo 2023.

LEGGI ANCHE: Sarah Toscano è la nuova popstar italiana (e il video ufficiale di Sexy Magica lo dimostra)

L’edizione condotta da Amadeus fa ancora parlare per alcuni episodi che si sono verificati nel dietro le quinte e non sono mai stati raccontati o approfonditi più di tanto. Oggi a Uno Mattina Estate a parlare di Sanremo 2023 ci ha pensato il maestro Enrico Melozzi. Il direttore d’orchestra ha avuto la possibilità di rilasciare un’intervista e raccontare dei retroscena del backstage della manifestazione canora.

Tra i fatti che ha ricordato, uno riguarda Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nuclerari, mentre l’altro Mr. Rain e uno dei bambini portati sul palco del Festival di Sanremo 2023 per l’esibizione. Ecco cosa ha svelato:

“Ne ho viste di tutti i colori. Il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari che non riusciva a uscire dal camerino, tipo attacco di panico. Con il presidente della Sony che mi diceva ‘Enrico vai lì e prendilo a schiaffi'”.

LEGGI ANCHE: Francesco Chiofalo mostra i suoi nuovi occhi azzurri dopo l’intervento con cui ha cambiato colore

Poco dopo il maestro Melozzi ha fatto riferimento anche a Mr. Rain e un curioso siparietto con uno dei bambini: “Oppure il bambino che vomita addosso a Mr. Rain vestito di bianco, prima di entrare in finale. È stato un momento con Mattia (vero nome di Mr. Rain ndr) che si è messo di profilo, per coprire. Ma succede qualsiasi cosa sul palcoscenico. Soprattutto quando si va in diretta e quando ti stai giocando la carriera”.

I racconti svelati dal maestro Melozzi su Sanremo 2023 non sono sfuggiti agli attenti telespettatori e in queste ore sul web il video è diventato virale su X (l’ex Twitter). In un modo o nell’altro il Festival, anche a distanza di anni, riporta a galla sempre dei simpatici ricordi.