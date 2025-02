Finito il Festival di Saremo 2025, molto liscio e abbastanza tranquillo, adesso spuntano le polemiche e anche belle toste. Una di queste riguarda i Modà e in particolare Kekko che, ricordiamo, si è fatto male alle costole e si è esibito dolorante. Il suo manager Francesco Facchinetti ha fatto rivelazioni davvero sconvolgenti.

Francesco Facchinetti accusa stampa e radio per il trattamento rivolto a Kekko dei Modà

Sabato sera si è concluso il Festival di Sanremo 2025 che ha visto trionfare Olly, amatissimo dai giovani. La kermesse è stata molto tranquilla e con poche polemiche in quei cinque giorni di evento. Ma come la gara si è conclusa, è successo di tutto e di più. Tante polemiche sono scoppiate nel corso di Domenica In, ma anche sui social non si scherza.

Una di queste polemiche, a sorpresa, riguarda i Modà e in particolare il suo frontman Kekko. A rivelare tutto è stato Francesco Facchinetti, manager della band, che si è lasciato andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. E dalle sue parole veniamo a sapere che il cantante sarebbe stato penalizzato da stampa e radio per non aver fatto interviste. Ecco cosa ha scritto:

“La settimana di Kekko è stata dura, durissima. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo a mollare ma lui non ne voleva sapere. Abbiamo anche discusso per questo ma alla fine ho capito che aveva ragione lui. Un professionista serio e riconoscente non può tornare a casa, non può tirarsi indietro. La cosa che invece non riesco a capire e non me ne capacito sono le telefonate che ho ricevuto dalla stampa e dalle radio lamentandosi che Kekko non era disponibile e non si presentava alle interviste. Ho avuto anche chi mi ha detto: ‘Vedrai la pagherà nei voti’…

A me sembrava tutta una follia, una persona sta male tanto da rischiare lo svenimento ogni fine esibizione e la cosa che importa di più è fare le interviste per avere un voto alto dalle radio e dalla stampa? METAVERSO Purtroppo invece era la realtà. Vedere i Modà in quella posizione in classifica per colpa dei voti di chi era incazzato perché Kekko non ha potuto fare le interviste mi rattristisce. Qui non si parla più di giudizio ma di altro che evito anche di commentare. Detto questo, per fortuna, la realtà è un’altra .I Modà il 12 Giugno suoneranno in un San Siro tutto SOLD OUT. Il resto non conta FORZA KEKKO FORZA MODÀ”

Ricordiamo che Kekko, durante le prove generali di Sanremo, è caduto dalle scale dei camerini rompondesi delle costole. E ha deciso di rimanere in gara esibendosi ogni sera molto dolorante. Tra l’altro si poteva notare dalle sue espressioni e dai suoi gesti quanto stesse soffrendo.