1 Francesco Monte prende d’assalto la diretta di Zayn Malik e la riempie di commenti: ecco cosa è accaduto e le parole dell’ex tronista

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Francesco Monte ha debuttato nel mondo della musica, dopo la partecipazione a Tale e Quale Show. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così lanciato i suoi primi due singoli, Siamo Già Domani e Andiamo Avanti, rilasciato solo qualche settimana fa. Come se non bastasse il modello ha anche partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani, ma pur arrivando tra i finalisti Monte non è riuscito a vincere la competizione. Nel mentre in queste ore Francesco è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per aver preso d’assalto una recente diretta Instagram di Zayn Malik.

Proprio l’ex membro della boy band One Direction solo pochissimi giorni fa ha pubblicato il suo terzo album di inediti, Nobody Is Listening, e per l’occasione ha deciso di tenere una live con i suoi fan. A quel punto a prendere parte alla diretta è stato anche lo stesso Francesco Monte, che ha scritto numerosi commenti all’artista britannico. L’ex tronista ha ammesso di essere un fan di Zayn, e in merito ha affermato:

“Ragazzi sono un fan come voi”.

"FRANCESCO MONTE":

Perché ha assistito alla diretta lasciando vari commenti pic.twitter.com/ynXTodIWRL — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 18, 2021

Naturalmente i commenti di Francesco Monte nel corso della diretta di Zayn Malik non sono passati inosservati. Qualche giorno fa nel frattempo, nel corso di un’intervista a Verissimo, il modello ha fatto una rivelazione sul suo passato. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.