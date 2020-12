3 Francesco Monte risponde a distanza a Giulia Salemi (che ha parlato di lui al GF Vip) e avverte: “Lettere degli avvocati”

Francesco Monte ha voltato pagina e non vuole sentire parlare di Grande Fratello Vip. Il legame tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il reality di Canale 5 dura ormai da diversi anni. Tutto è nato quando, nella seconda edizione dello show, la sua fidanzata di allora Cecilia Rodriguez decise di troncare in diretta la loro relazione dopo aver scoperto di essersi innamorata del coinquilino Ignazio Moser.

Per superare la brusca rottura, Francesco venne selezionato come uno dei naufraghi della tredicesima edizione de L’isola dei famosi. Qui ebbe una liason con Paola Di Benedetto (poi vincitrice del GF Vip 4) ma fu costretto ad abbandonare il reality per difendersi dalle accuse di Eva Henger, che aveva alzato su un polverone a causa di alcune sue affermazioni. Monte cercò allora una nuova rivincita, questa volta nel Grande Fratello Vip 3. Da molti additato come possibile vincitore, Francesco si classificò al quarto posto ma iniziò una storia d’amore con Giulia Salemi.

L’influencer è da poco rientrata in casa come concorrente e, nel corso delle settimane, ha parlato della sua storia con Francesco Monte. “Non me la sono goduta, né qui dentro, né una volta fuori. Poi è stato bellissimo comunque, amare è bellissimo anche se si soffre. Io non amavo da non so quanti anni, avevo le farfalle allo stomaco“, ha raccontato la Salemi. Nel corso di una recente intervista al programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Di Miceli, l’ex tronista ha ovviamente accennato a ciò che sta accadendo al GF Vip e ha lasciato intendere di non gradire affatto la cosa.

“Il Grande Fratello Vip? Non lo guardo e possiamo anche parlare di altro perché siamo abbondantemente andati avanti – ha sottolineato Francesco – C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che parlano di me, poi si ritroveranno le sorpresine… con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente“. Un velato avvertimento da parte di Monte, che conferma di aver completamente voltato pagina.

Ecco di cosa si sta occupando adesso