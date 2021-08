Francesco Monte smette di seguire Aurora Ramazzotti

Oggi Francesco Monte ha fatto parlare di sé per un gesto che ancora in molti non riescono a spiegarsi del tutto, ma hanno dato una loro interpretazione. L’influencer avrebbe tolto il follow ad Aurora Ramazzotti dopo averla vista in compagnia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Da dove esce questa teoria? Partiamo dal principio. Tra le Stories di Deianira Marzano è comparso lo screenshot di una chat privata della figlia di Eros e Michelle Hunziker.

L’utente, quindi, le ha scritto: “Auri, su Twitter stiamo morendo perché Francesco Monte di ha appena tolto il follow per non sentire e vedere Giulia e Pier nelle tue Stories“. La risposta della celebrità è stata una serie di emoticon che ridono a crepapelle e alcuni aerei. Una reazione molto divertita, insomma. Ripetiamo che si tratta solo di una supposizione del web. Non sappiamo se è davvero questo il motivo. Il diretto interessato, infatti, non ha ancora affermato nulla e fino ad allora non potremo sapere niente per certo.

Fatto sta che Francesco Monte e Giulia Salemi hanno avuto una storia dopo essersi conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip nel 2018. Appena un anno dopo, però, la relazione naufraga. A quanto pare i due non si sarebbero lasciati nei migliori dei modi e questo, secondo alcuni, avrebbe fatto scattare la recente reazione di Monte. Sarà così? Chi può dirlo. Fatto sta che la Salemi, insieme a Pierpaolo, adesso si trovano in Grecia e ne hanno approfittato per organizzare una cena con Aurora e il fidanzato Goffredo.

Per quanto riguarda Francesco, invece, oggi è felicemente fidanzato con Isabella De Candia. Anche per questa ragione la sua reazione alle Stories della Ramazzotti non avrebbe molto senso. Rimaniamo, comunque, in attesa di ulteriori informazioni, aggiornamenti e qualsiasi chiarimento. Continuate a seguirci per tante altre news.

