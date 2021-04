1 Il nuovo video di Francesco Monte

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Francesco Monte. Come sappiamo ormai da poco più di un anno l’ex tronista ha debuttato nel mondo della musica, pubblicando dapprima la canzone Siamo Già Domani, e in seguito il brano Andiamo Avanti, che hanno ottenuto un discreto successo. Proprio quest’ultimo pezzo è stato presentato alle selezioni per Sanremo Giovani, e Monte è addirittura arrivato tra i 61 finalisti della manifestazione. Tuttavia Francesco non è riuscito ad arrivare ad AmaSanremo, dove sono poi state selezionate le 8 Nuove Proposte del Festival della canzone italiana 2021.

Ciò nonostante qualche giorno fa l’ex tronista ha fatto un annuncio sui social che non è passato inosservato e che ha fatto discutere l’intero web. Monte ha infatti svelato l’arrivo del suo nuovo singolo, Work This Out, in collaborazione con Lee Ryan, celebre volto dei Blue! La canzone è stata rilasciata proprio oggi, e promette di diventare una vera hit estiva.

Ma non solo. Contemporaneamente infatti Francesco Monte ha rilasciato anche il video ufficiale del suo singolo, in cui appare proprio insieme a Lee. Ecco la clip che sta facendo già il giro del web.

