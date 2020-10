1 Niente di vero nell’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Il figlio di Alba Parietti sta giocando di strategia? Un video lo dimostrerebbe.

All’interno del Grande Fratello Vip 5 sembra nata una grandissima amicizia, un po’ com’era stato in passato tra Luca Onestini e Raffaello Tonon. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Infatti, dopo il litigio che c’è stato tra loro per via di uno scherzo fatto dallo stesso Zorzi ad Oppini, i due si sono chiariti. E addirittura, nella diretta di lunedì del Grande Fratello Vip, quando è venuta fuori la presenza di due team all’interno della casa, Francesco si è unito a quello di Tommaso.

Ma gli spettatori, sempre molto attenti a tutto quello che viene fatto o detto all’interno della casa più spiata d’Italia, si sono accorti di alcune strane dichiarazioni da parte di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, parlando con il gruppo della stanza arancione, si sarebbe dimostrato un vero e proprio stratega. Secondo le sue parole, sarebbe andato nella squadra di Zorzi proprio per appiattire un po’ questa diatriba e dimostrare che non esistono fazioni, ma soprattutto che non esiste il famoso “branco” o “gruppo”. Inoltre, instaurando una bellissima amicizia con Tommaso (c’è stato anche un bacetto simpatico e a stampo tra loro), avrebbe fatto in modo di finire adesso tra i preferiti.

Sono state proprio Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco a dirgli che in questo modo lui si è assicurato l’immunità per molto tempo. E sicuramente i suoi follower sono aumentati.

A dimostrare tutto questo c’è un video che gira su Twitter in cui sono stati montati tutti i pezzi che incastrerebbero Francesco Oppini…