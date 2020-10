3 Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Francesco Oppini e gli confessa di essersi innamorato di lui: il figlio di Alba Parietti reagisce male (e vola una sedia)

Uno scherzo che non va a finire bene quello che Tommaso Zorzi ha fatto nella notte a Francesco Oppini. Nel corso della notte l’influencer, particolarmente euforico, ha fatto credere al suo amico di essersi innamorato di lui. “Mi sono innamorato di te, lo giuro“, ha dichiarato il ragazzo appoggiato da altri concorrenti complici. “Ragazzi siete seri? No a me queste cose non mi piacciono“, ha ribattuto imbarazzato il figlio di Alba Parietti.

Tommaso Zorzi dice a Francesco Oppini che si è innamorato di lui.#GFVIP pic.twitter.com/4wFIWHrZsK — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 15, 2020

Quel che sembrava essere solo uno scherzo innocente si è trasformato in pochi minuti in un vero e proprio dramma. Oppini ha infatti reagito con violenza alla boutade orchestrata da Zorzi e non ha affatto gradito il suo atteggiamento. “Dimmi perché sei così preso male?“, ha cercato di capire Tommaso. “Ma voi siete seri o state scherzando?“, ha ribattuto serio Francesco.

Oppini incazzato nero contro Tommaso per lo scherzo. Gli lancia addirittura una sedia. Ma serio? #GFVIP pic.twitter.com/qxHfpkvmHo — trashbiccis (@trashbiccis) October 15, 2020

“Ma che [email protected]##o di scherzo è? Ma che scherzo di [email protected]#a è?“, ha poi proseguito Francesco lanciando addirittura una sedia. In molti hanno inizialmente pensato che si trattasse di uno scherzo organizzato di comune acordo tra i due, finché la reazione di Oppini è apparsa tutt’altro che entuasiasta. “E’ lo stesso scherzo che abbiamo fatto con Pierpaolo e Guenda. Non è uguale perché siamo due uomini?“, ha sottolineato Tommaso Zorzi.

“Non è uguale perché io ho una sensibilità diversa rispetto ad un altro – ha ribattuto il figlio della Parietti – io sono etero e sono fidanzato felicemente, se mi fai uno scherzo del genere io ci rimango di [email protected]#a“. Lo scherzo ha provocato l’ennesima scissione all’interno della casa.

