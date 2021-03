1 Parla la fidanzata di Francesco Oppini

Uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 5 è stato senza dubbio Francesco Oppini. A poco a poco il figlio di Alba Parietti ha conquistato il cuore del pubblico e sono stati in molti a supportarlo e sostenerlo. Nel mentre come sappiamo il cronista all’interno della casa ha stretto un bellissimo rapporto con Tommaso Zorzi e i due anche dopo la fine del reality si sanno assiduamente frequentando, segno dunque che la loro amicizia è vera e sincera. Tuttavia da qualche ora l’ex gieffino è finito al centro dell’attenzione mediatica. Vediamo quello che è accaduto.

Inaspettatamente infatti Francesco Oppini è stato duramente e pesantemente attaccato e offeso da un hater, che ha inviato un orribile messaggio a Cristina Tomasini, fidanzata del cronista. Quest’ultima nel mentre, che in questi mesi è sempre stata silenzio, preferendo non replicare agli insulti ricevuti, stavolta è stata costretta ad intervenire. Con un post sui social così la fidanzata di Oppini ha affermato:

“In questi mesi ho letto di tutto sulla mia persona e non ho mai battuto ciglio, anche sulle cattiverie più pesanti. Ma mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole”.

Francesco Oppini nel mentre non ha replicato al duro attacco dell’hater, tuttavia la sua fidanzata ha avuto modo di difendere sia sé stessa che il suo compagno. Intanto qualche giorno fa il figlio di Alba Parietti è stato avvistato in compagnia di Tommaso Zorzi e di Andrea Zelletta, anche in quel caso però è scoppiata la polemica. Rivediamo cosa è accaduto e le parole del vincitore del Grande Fratello Vip 5, che dopo le critiche è stato costretto a fare chiarezza sulla situazione.