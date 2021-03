1 Una sorpresa per Tommaso Zorzi

Sono passate solo poche ore da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5, per la gioia della maggior parte del pubblico. Nel mentre l’influencer dopo aver conquistato la vittoria nella giornata di ieri ha lasciato Roma, facendo finalmente ritorno nella sua Milano, dopo ben sei mesi di lontananza da casa e dai suoi cari. Nel mentre Tommaso ha ripreso anche possesso dei sui social, e così su Instagram ci ha mostrato anche il rientro nel suo appartamento, dove è stato accolto non solo dalla sua famiglia e dai suoi cani, ma anche da un’inaspettata sorpresa.

Ad aspettare Tommaso Zorzi infatti c’era un regalo da parte di Francesco Oppini, che come sappiamo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è stata la persona più vicina a l’influencer insieme a Stefania Orlando. Ma cosa ha regalato il figlio di Alba Parietti a Tommaso? Una cassa di champagne! A quel punto Zorzi, mostrandosi sui social intento ad aprire il pacco, ha affermato con ironia:

“Una cassa di champagne da Francesco Oppini, è il minimo che poteva fare per scusarsi di essere eterosessuale e impegnato”.

TOMMASO MI SEI MANCATO pic.twitter.com/ZkxHSl2zfR — 𝑆ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 (@guestofworld_) March 2, 2021

Naturalmente il gesto di Francesco Oppini per Tommaso Zorzi non è passato inosservato, e in molti si chiedono già come proseguirà l’amicizia tra i due adesso che il Grande Fratello Vip 5 è giunto al termine. Senza dubbio però lo scopriremo nelle settimane a venire.