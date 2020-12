1 Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Francesco Oppini stia per entrare nel cast di Tiki Taka: Piero Chiambretti avrebbe già chiamato il cronista

Senza dubbio Francesco Oppini è stato uno dei principali protagonisti del Grande Fratello Vip 5. Solo qualche giorno fa il cronista sportivo ha però deciso di lasciare la casa di Cinecittà, dopo aver saputo dell’allungamento del reality. Sia i concorrenti che gran parte del pubblico non hanno gioito alla notizia, tuttavia il figlio di Alba Parietti, nonostante i consigli di Alfonso Signorini, non ha cambiato idea ed è così tornato alla sua vita di tutti i giorni. Tuttavia pare che il percorso sul piccolo schermo di Oppini non sia ancora terminato e in queste ore è giunta una notizia circa il suo futuro televisivo.

TvBlog ha infatti svelato in esclusiva che Francesco Oppini potrebbe entrare a far parte del cast di Tiki Taka, celebre programma sportivo di Italia 1. Come se non bastasse sembrerebbe anche che Piero Chiambretti, conduttore della trasmissione, avrebbe già chiamato il cronista per garantirsi la sua presenza. Ecco quanto svela in merito il ben informato portale:

“Stando alle informazioni in nostro possesso, pare proprio che il futuro televisivo di Francesco si legherà ancora al mondo del calcio che lui tanto ama. Francesco Oppini infatti è stato reclutato da Piero Chiambretti che lo ha voluto nel cast fisso di Tiki Taka, il varietà calcistico del lunedì di seconda serata su Italia 1. […] Come è noto Chiambretti sta cercando, poco alla volta, di dare un’impronta più larga a questo storico programma di Mediaset, per renderlo quindi fruibile ad una fetta più ampia del pubblico televisivo, il reclutamento di Francesco, ormai diventato un personaggio televisivo a maglie larghe grazie proprio alla sua partecipazione al GF Vip 5, va verso questa direzione. Per Francesco Oppini sarebbe arrivato dunque un contratto che lo legherà a Mediaset per partecipare a questo programma e magari ad altre produzioni della rete di Cologno Monzese”.

Che dunque a breve Francesco Oppini inizi una nuova esperienza a Tiki Taka? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le dichiarazioni del cronista di qualche ora fa, quando ha parlato nuovamente di Tommaso Zorzi e della loro amicizia dopo il Grande Fratello Vip 5.