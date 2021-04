1 Frecciatina di Francesco Oppini?

Durante questa puntata speciale di Avanti Un Altro con protagonisti alcuni concorrenti del GF Vip, secondo alcuni utenti del web, Francesco Oppini nel rispondere ad una domanda avrebbe lanciato una frecciatina a Tina Cipollari. I fan della trasmissione su Twitter hanno insinuato dei dubbi. Ma vediamo meglio cosa è successo.

È arrivato il turno di Francesco Oppini, che ha risposto ad alcune domande. Ad un certo punto Paolo Bonolis ha fatto ascoltare un brano dal titolo Hawai e ha domandato al gieffino chi ha interpretato questo pezzo. Ecco la domanda:

“Questa canzone è stata fatta da una delle più grandi opinioniste: Lory Del Santo o Tina Cipollari?”

Francesco Oppini ha risposto Lory Del Santo, ma è incappato in un errore, poiché la risposta corretta era Tina Cipollari. Ripreso da Paolo Bonolis per aver sbagliato la risposta, il cronista sportivo ha fatto una battuta: “Hai detto le più grandi”.

Il commento non è passato inosservato agli utenti del web che hanno insinuato come Francesco Oppini nel replicare al conduttore abbia, in qualche modo, lanciato una frecciatina a Tina Cipollari.

E voi cosa ne pensate?