2 Francesco Oppini rompe il silenzio

Il rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è stato sicuramente uno dei più autentici di quelli nati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Un’amicizia profonda, fatta di complicità, di chiacchiere e di risate che ha conquistato migliaia di fan in Italia, che hanno creato dei veri e propri movimenti di sostegno a favore degli “Zorpini“. Qualcosa però si è rotto al termine del reality e i rapporti tra i due si sono improvvisamente congelati.

Ad accorgersi di tutto sono stati ovviamente i sostenitori dei due, che hanno colto alcuni comportamenti social inequivocabili da parte di Tommaso. Il vincitore del GF Vip 6 ha infatti defollowato su Instagram il figlio di Alba Parietti e ha avuto un alterco su Twitter con un amico del commentatore sportivo. Inoltre Fanpage avrebbe riportato il presunto motivo che avrebbe spinto Zorzi a tagliare qualsiasi rapporto con il suo ex coinquilino. Ora a distanza di qualche settimana dai fatti, Francesco ha commentato per la prima volta quanto accaduto con Tommaso.

L’ex vippone è stato infatti ospite dell’ultima puntata del programma Non succederà più, condotto da Giada di Miceli su Radio Radio. Durante l’intervista è stato ovviamente trattato l’argomento Tommaso Zorzi, che Francesco Oppini ha toccato restando in maniera vaga e “democristiana”. “Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa. Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre – si legge sul sito isaechia.it, che ha riportato un estratto della chiacchierata – Non ho detto che spero di recuperare: ho detto che i rapporti, quando sono veri, si recuperano. E’ una cosa che preferisco tenere per me, perché poi sono state fatte un sacco di chiacchiere sbagliate e inventate“.

“Non ho voluto mettere becco su questa cosa perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene e a cui voglio bene“, ha concluso Oppini. Francesco ha poi commentato le dinamiche del GF Vip 6 e ha fatto i nomi dei suoi concorrenti preferiti.