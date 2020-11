1 Dopo lo scontro tra Zorzi e Dayane, Francesco Oppini fa un’uscita infelice contro la modella. Giulia Salemi lo riprende (VIDEO)

Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello ha riportato a galla diverse problematiche tra i vipponi, in particolar modo a dire la sua, ancora una volta, è Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, dopo aver già fatto diversi scivoloni, si è lasciato scappare l’ennesima uscita infelice contro Dayane. Apprese le sue parole, Giulia Salemi l’ha ripreso. Ma come si è arrivati a questo nella Casa del GF Vip?

I componenti della stanza blu si sono trovati a conversare, quando ad un certo punto Maria Teresa Ruta ha posto un quesito ai suoi compagni d’avventura (come vedete nel video sottostante) e ha fatto riferimento alla vita amorosa di Dayane. Francesco Oppini, però, invece di tacere o quantomeno tentare di non incappare in situazioni che gli si potrebbero ritorcere contro, ha sparato a zero contro Dayane Mello:

“Poi non bisogna mancare di rispetto alle donne” ha ripetuto il cronista per ben due volte. Queste affermazioni hanno non poco irritato Giulia Salemi che ha fortemente redarguito Francesco Oppini: “No Franci dai, non fare questi discorsi. Non iniziamo eh! Ogni donna è liberissima di utilizzare la sua fa***na come meglio crede e come meglio la fa stare”.

Mentre tutti gli altri hanno preferito non intervenire, come vedete nel video, Giulia Salemi invece ha deciso di esporsi e prendere le difese della sua amica.

Quanto detto da Francesco Oppini non è sfuggito all’occhio attento degli utenti di Twitter, che hanno deciso di condividere il video e chiedere siano presi provvedimenti (mancati in precedenza) nel confronti del cronista. Che succederà ora? Intanto proprio Francesco non si è limitato solo a questo…