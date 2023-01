NEWS

Andrea Sanna | 23 Gennaio 2023

Il duetto tra Francesco Renga e Jolanda

Piazza della Loggia a Brescia ha avuto modo di ospitare una serata straordinaria. Il concerto ospitato dalla città lombarda ha visto protagonisti Ambra Angiolini, Fausto Leali, Frah Quintale e Francesco Renga. Proprio quest’ultimo sul palco ha fatto una sorpresa ai propri fan, commuovendo tutti. Durante la serata, infatti, ha voluto duettare insieme a sua figlia Jolanda sulle note di Angelo, brano celebre della sua carriera e vincitore del Festival di Sanremo nel 2005.

Nessuno si aspettava un gesto simile da parte del cantautore che, davanti al pubblico della sua città ha voluto interpretare il brano in compagnia di sua figlia. È stata la prima volta per loro. “Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà. E l’ingenuità è parte di lei. Che è parte di me“, così hanno intonato padre e figlia tra gli applausi e cori del pubblico presente in piazza.

Francesco Renga, al termine della serata è intervenuto sui social, pubblicando la foto come post oltre alle varie esibizioni. Ad accompagnare il tutto un bellissimo messaggio: “Ho cantato per la prima volta con Jolanda nella mia città…su Angelo è stato come chiudere un cerchio, ho pianto. Lei è meravigliosa e bravissima. Ha preso dal papà”. In tanti hanno commentato queste parole, manifestando tutta l’emozione che ha suscitato questo splendido duetto.

Come potete vedere il video ha fatto il giro dei social ed è stato condiviso non solo da Francesco Renga ma anche dalla sua ex Ambra Angiolini. Lei si è detta molto commossa e felice di vedere sua figlia insieme a suo padre duettare in un pezzo così speciale per loro.

Pensate che ospite nella sua prima intervista a Verissimo, proprio Jolanda parlando della canzone dedicata a lei ha dichiarato: “So che in quella canzone c’è tantissimo amore e ogni volta che la sento è una grande emozione”. E sul rapporto con il padre Francesco Renga ha aggiunto: “Da piccola ero innamoratissima di lui, amavo sentirlo cantare. Se a me piace cantare? Sto prendendo lezioni, ma non so quale sarà la mia strada”.